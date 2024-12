Polizei stoppt Verkehr am Gotthard wegen starker Schneefälle

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Wegen starker Schneefälle hat die Urner Kantonspolizei am Sonntag kurz vor Mittag zwischen Amsteg und dem Gotthard-Strassentunnel den Verkehr zwischenzeitlich gestoppt.

Dies, damit Schneeräumfahrzeuge freie Fahrt hatten.

In der Folge ist vor dem Gotthard-Nordportal zwischen der Verzweigung Altdorf und Amsteg ein Stau entstanden – laut dem SRF-Verkehrsdienst Viasuisse acht Kilometer lang.

Auch auf der Gegenseite zwischen dem Gotthardtunnel und Faido gebe es Behinderungen durch den Schneefall.

Ein Mediensprecher der Urner Kantonspolizei bestätigte damit eine Strassenverkehrsmeldung des Touring-Clubs der Schweiz auf dem Kurznachrichtendienst X. Viasuisse hat auch eine Behinderung durch Schneefall auf der San-Bernardino-Route gemeldet. Und die A 9 sei wegen Schneefalls für Anhängerzüge und Sattelschlepper auf der Simplon-Passhöhe in beide Richtungen gesperrt.

Legende: Screenshot einer Webcam-Aufnahme aus Airolo von der Webseite gotthard-traffic.ch. Screenshot von Gotthard-Traffic

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt – mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen respektive Täler. Bis Heiligabend erwarten die Meteorologen in zentralen Lagen der Alpen innerhalb von 75 Stunden bis zu 125 Zentimeter Schnee.

Die Messstation Vallascia des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (WSL) wies am Mittag 39 Zentimeter Neuschnee in den letzten 24 Stunden aus. Dort – auf rund 2300 Metern Höhe – betrug die Schneehöhe bereits 84 Zentimeter. Diese Messtation befindet sich oberhalb von Airolo IT im Gotthardgebiet.

Auf seinem Naturgefahrenportal warnte der Bund in weiten Teilen der Alpen vor erheblichen Gefahren durch Schnee etwa auf Strassen zwischen Sonntag und Dienstag und vor Lawinengefahr der Stufe 3.