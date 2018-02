Diese Umfrage würde polarisieren – dafür musste man kein Hellseher sein. Von daher kommt das deutliche Votum unserer User für rauchfreie Bahnhöfe dann doch einigermassen überraschend. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) aller Abstimmenden der nicht-repräsentativen Umfrage finden rauchfreie Zonen auf den Bahnhöfen eine gute Idee.

Mehr noch, von vielen wird der jetzt laufende Versuch auf sechs Bahnhöfen als längst überfällig betrachtet. «Endlich», kommentierte denn auch unser User U. Fröhlich die Umfrage.

Die zunehmenden Verbote (...) passen gut in den Trend hin zu einer völlig verklemmten und überregulierten Welt

Allerdings, so eindeutig das Votum – so diffus das Abbild in der Kommentarspalte.Hier sind die Gegner eines Rauchverbots, zumindest gefühlt, in der Mehrheit. Interessant in diesem Zusammenhang, dass sich auch zahlreiche Nichtraucher nicht mit dem Verbot anfreunden wollen.

«Als Nichtraucher atme ich lieber ab und zu Rauch, als dass ich in einer Diktatur lebe», kommentiert zum Beispiel Charles Halbeisen. Dem pflichtet auch Markus Kohler bei und spannt den Bogen zum grossen Ganzen: «Die zunehmenden Verbote zielen auf eine Prohibition hinaus und passen gut in den Trend zu einer völlig verklemmten und überregulierten Welt.»

«Es geht nicht ums Raucher-Bashing, es geht schlicht und ergreifend um saubere Luft und damit verbunden Lebensqualität, die von einigen Rauchern für alle, die in der Nähe stehen müssen, vermiest werden», entgegnet dem Martin Müller.

Und auch vermeintlich Kurioses fand sich in den Kommentaren. So ist für Christine Wittin-Ingold das Rauchverbot der Anfang vom Ende – aber ganz anders als gedacht: «Seit das Rauchverbot in den Zügen ist, fahre ich nicht mehr mit dem Zug. Jetzt stinkt es nach Parfum und Rasierwasser.»