Das Waldrappteam hat der Biologe Johannes Fritz 2002 gegründet. Von 2014 bis 2019 gab es ein erstes «LIFE»-Projekt, damals wurde in den Alpen eine migrierende Population von Waldrappen wieder angesiedelt. Heute leben wieder rund 250 Tiere in Deutschland und Österreich. In diesem Sommer hat ein Waldrapp erstmals nachweislich in der Schweiz gebrütet – auf einem Fenstersims in Rümlang (ZH).

Die Effekte des Klimawandels seien ein Rückschlag, wenn es um eine positive Zukunft des Waldrapps in der Schweiz gehe, sagt Biologe und Projektleiter Johannes Fritz. Dass die Vögel in Rümlang auf einem Fenstersims brüteten, sei kurios, aber bislang erfolgreich gewesen. «Wir gehen davon aus, dass das Brutpaar nächstes Jahr zurückkehrt», sagt Fritz. Es liege jetzt am Projekt und an den Schweizer Kollegen, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich hierzulande eine eigenständige Kolonie bilden kann.