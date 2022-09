Sommer- und Hitzetage



Sommer- und Hitzetage sind Normwerte, die weltweit Verwendung finden und einheitlich berechnet werden. In unserem Fall greifen wir auf alle homogenen Messreihen aus dem Schweizer Klimamessnetz zurück, welche die tägliche Maximum-Temperaturen beinhalten.



Unsere Berechnung bis dato folgt denselben Prinzipien, wie der Leitfaden der World Meteorological Society zur Berechnung von Monatswerten. Das bedeutet, Messreihen mit zu vielen Lücken (1/3 aller Tage oder 5 Tage am Stück) werden nicht berücksichtigt und Schnitte werden nur berechnet wenn genügend Jahre mit validen Daten vorhanden sind.

Tagestemperaturen



Die durchschnittlichen Tagestemperaturen basieren auf homogenisierten Messreihen aus dem Schweizer Klimamessnetz. Sie beziehen sich auf die mittlere Tagestemperatur. Wir berechnen davon pro Tag und Referenzperiode einen Schnitt. Da Wetter und insbesondere Temperaturen pro Tag sehr variabel sind, zeigen wir nicht nur den Schnitt, sondern einen Temperaturbereich, in dem “normale” Temperaturen für diese Periode liegen. Der Bereich zeigt die Messwerte vom 20. bis 80. Perzentil.



Verknüpfung der Gemeinden mit Messstationen



Um möglichst nahe an ihrer Realität zu sein, zeigen wir jeweils Daten der Messstation, die meteorologisch am nächsten zu Ihrem Wohnort liegt. Die Verknüpfungen der Gemeinden mit den jeweiligen Messstationen beruht auf Berechnungen unserer Kolleg:innen von SRF Meteo.



Gletscher



Um zu berechnen, wie viel Eis die Schweizer Gletscher zurzeit verlieren, setzen wir auf Berechnungen der ETH Zürich und des Schweizerischen Gletschermessnetzes (GLAMOS). Das Modell beruht auf Gletscher-Messungen aus den letzten Jahrzehnten und berechnet den ungefähren täglichen Verlust in Abhängigkeit der aktuellen Temperatur an sechs Messstationen in den Alpen.

Um ein besseres Gefühl für die Menge zu erhalten, geben wir die Menge in Badewannen an. Wir gehen dabei von 120 L pro Badewanne aus.

Bei der Zahl des Wasserverbrauchs pro Kopf gehen wir von Hochrechnungen des SVGW aus: Im privaten Haushalt verbraucht ein:e Einwohner:in der Schweiz rund 142 l Wasser am Tag. Diese Zahl wurde mit der Zahl der registrierten Einwohnern der Gemeinden multipliziert.



Erneuerbare Energien





Die Daten stammen vom Energie Reporter, einem Projekt von Energie Schweiz, geoimpact und WWF Schweiz. Der Energie Reporter wird von Energie Schweiz und dem Bundesamt für Energie (BFE) unterstützt. Die dargestellten Informationen entsprechen keiner offiziellen Statistik des Bundes.

Elektroautos



Es werden alle Personenwagen und Lieferwagen berücksichtigt, welche sich aktuell im Verkehr befinden. Die Zuordnung der Fahrzeuge wir über die Postleitzahl und Ortsbezeichnung der Halteradressen einer Gemeinde vorgenommen.



Als Elektroautos gelten Fahrzeuge mit:



- einem elektrischen Antrieb

- einem elektrischen Antrieb mit Range Extender

- einem Wasserstoff/elektrischen Antrieb.



Als Personenwagen werden Fahrzeuge mit maximal 9 Sitzplätzen einschliesslich des Fahrersitzes gezählt. Als Lieferwagen werden Fahrzeuge für den Transport von Gütern mit einem maximalen Bruttogewicht von 3,5 Tonnen gezählt.



Die Daten werden monatlich aktualisiert. Die Rohdaten stammen vom Bundesamt für Strassen ASTRA und swisstopo. Die Verantwortung für die Methodik und die angezeigten Ergebnisse liegt bei geomipact.

Solarpotential



Die Werte geben die installierte Solarleistung in Prozent an, bezogen auf das wirtschaftlich und technisch realisierbare Potential auf Dachflächen.



Die installierte Leistung umfasst alle bestehenden Photovoltaikanlagen, die für eine Förderung durch den Bund im Einspeisevergütungssystem (EVS) oder für die Einmalvergütung (EIV) angemeldet worden sind. Der Grossteil aller Schweizer Photovoltaikanlagen ist in einer dieser beiden Datenquellen erfasst. Die Zuteilung der Photovoltaikanlagen zu den Gemeinden erfolgt aufgrund der im Herkunftsnachweissystem erfassten Adressen.



Zur Berechnung des wirtschaftlichen und technischen Potentials wird die Dachfläche aller für Solarstrom geeigneten Gebäude innerhalb der Gemeinde herangezogen. Fassadenflächen werden nicht berücksichtigt. Dachflächen von Gebäuden, die in mehr als einem Gemeindegebiet liegen, werden anhand der Adressen innerhalb des Gebäudes den Gemeinden zugeordnet.



Eine geeignete Dachfläche ist 10 Quadratmeter oder mehr und verfügt mindestens über eine mittlere jährliche Sonneneinstrahlung von über 1’000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Der Belegungsgrad der Dachfläche (Prozentsatz der Dachfläche, die von Photovoltaikmodulen bedeckt werden kann) wird mit 70 % angenommen. Darüber hinaus wird für die Photovoltaik ein Modulwirkungsgrad von 17% angesetzt.



Die Daten werden monatlich aktualisiert. Die Rohdaten werden vom Bundesamt für Energie BFE, Pronovo und swisstopo bezogen.



Die Verantwortung für die Methodik und die angezeigten Ergebnisse liegt bei geomipact.