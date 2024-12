Im Jahr 1886 gründete Carl Klipfel in Laufen die erste Schweizer Hefefabrik. Ein zentraler Rohstoff für die Hefeproduktion ist Wasser. Weil das Wasser in Rheinfelden besonders rein und auch ausreichend verfügbar war, zog Klipfel 1911 von Laufen in den Aargau. An jenem Standort in Rheinfelden produziert Kipfel bis heute. Im Jahre 1995 wurde die Aktienmehrheit des Unternehmens von der französischen Lesaffre Group übernommen. Heute gibt es in Rheinfelden etwa 10 Mitarbeitende. Auf der Website von Klipfel Hefe heisst es: «Die Tradition, beste Qualität und stete Innovationen zu bieten, verpflichtet uns bis heute.»