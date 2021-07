Wie wird bei Seen das Wasser kontrolliert abgeleitet?



Wenn ein Seespiegel steigt, so betrifft das primär die Anwohner. Die Stege sind zum Beispiel plötzlich nicht mehr genug hoch über dem Wasser. Bei den meisten Seen wird das so reguliert, dass das Wehr am Ausfluss abgesenkt und mehr Wasser in die Flüsse abgelassen wird.



Verlagert sich das Problem damit nicht einfach?



Die Leute können froh sein, wenn es oberhalb von ihnen einen See hat, der bei Hochwasser wie ein Puffer wirkt. Betroffen sind vielmehr die Leute, die an Flüssen wohnen, die keinen See oberhalb haben, weil dann das Wasser von den Bergen direkt in einer sehr steilen Hochwasserwelle abfliesst.

Und wenn man die Schleusen nun plötzlich sehr stark öffnet?

Dann muss man das kontrolliert machen, damit das Hochwasser zum Beispiel in der Aare nicht zusätzlich verschärft wird, weil ja weiter unten noch Zuflüsse kommen. Einige wenige Zentimeter Seeanstieg entsprechen gigantischen Wassermassen, die da zwischengelagert werden.