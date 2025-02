Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Dachverbände der Sozialpartner und die Kantone haben sich auf verschiedene inländische Massnahmen zur Absicherung des Lohnschutzniveaus geeinigt.

Die Einigung gelang nach über 60 Gesprächsrunden unter Leitung von Bundesrat Guy Parmelin, wie das Wirtschaftsdepartement mitteilt.

Der Bundesrat nahm am Mittwoch von der «gemeinsamen Verständigung» Kenntnis und schlägt auf Grundlage der Gespräche weitere Massnahmen vor.

Die Gespräche zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), Sozialpartnern und Kantonen zur inländischen Absicherung des Lohnschutzniveaus laufen seit Dezember 2022. Bereits während der exploratorischen Gespräche mit der EU waren sich dabei Bundesrat, Sozialpartner und Kantone einig, dass der Lohnschutz mit zusätzlichen innenpolitischen Massnahmen abgesichert werden muss, wie Wirtschaftsminister Guy Parmelin vor den Medien sagte.

Die nun in der «Gemeinsamen Verständigung» enthaltenden Massnahmen zur Absicherung des aktuellen Lohnschutzniveaus lassen sich in drei Kategorien einteilen.

Die Zugeständnisse an die EU – wie die Verkürzung der Voranmeldefrist für entsandte Betriebe – sollen direkt kompensiert werden. Mit Massnahmen der Befürchtung entgegenwirken, dass die Dienstleistungssperre als Sanktionsmöglichkeit unter Druck geraten könnte. Konkrete Massnahmen bei der Spesenregelung für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmer, bei der aussenpolitisch keine Ausnahme erzielt werden konnte. Hier soll nun der innenpolitische Spielraum maximal genutzt werden, um eine Lösung zu erzielen.

Auf die Frage, ob bei der umstrittenen Spesenregelung nun ein Weg gefunden wurde, antwortete Staatssekretärin und Seco-Direktorin Helene Budliger Artieda wie folgt: «Niemand ist enthusiastisch, dass es nicht gelungen ist, eine Ausnahme zu erwirken.» Es sei aber von Anfang an klar gewesen, dass das Thema auch in der EU eine heikle Sache sei und zur grossen Herausforderung werde.

Es gibt noch grossen Handlungsspielraum, wie eine nächstens veröffentliche Studie belegen wird.

Laut Budliger Artieda gibt es zugleich noch einen grossen Handlungsspielraum. Die werde eine in Bälde veröffentlichte neue Studie zeigen. Details könne sie noch nicht nennen, aber: «Alle vier Sozialpartner und die Kantone sehen den Weg nach vorne bestätigt.»

Aus Sicht des Bundesrates sind darüber hinaus weitere Massnahmen zur Sicherung des Lohnschutzniveaus nötig. Mit diesen sollen die sozialpartnerschaftlichen Strukturen beim Lohnschutz und vor allem die bereits allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge gewährleistet werden. Gleichzeitig soll der Rechtsschutz für inländische Betriebe gestärkt werden, die einem allgemein verbindlichen GAV unterstellt werden sollen.

Dem Bundesrat ist der Lohnschutz in der Schweiz sehr wichtig.

Anvisiert werden in erster Linie Entsendebetriebe aus dem EU-Raum. Soweit sich die Massnahmen auch an Schweizer Unternehmen richten, bauen sie gemäss WBF auf dem Bestehenden auf und schaffen keine neuen Belastungen für Schweizer Firmen. «Der flexible Arbeitsmarkt wird nicht eingeschränkt», betonte Parmelin und unterstrich, dass der Lohnschutz in der Schweiz dem Bundesrat sehr wichtig sei.

Der Seco soll nun die detaillierte Ausgestaltung aller Massnahmen bis Ende März mit den Sozialpartnern und den Kantonen finalisieren.