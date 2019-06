Der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen tritt als Vizepräsident der FDP Schweiz zurück.

Wasserfallen wird sein Amt per Ende Jahr zur Verfügung stellen. Diesen Sachverhalt bestätigt die FDP-Medienstelle gegenüber SRF News auf Anfrage.

FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi und Christian Wasserfallen selbst wollten sich gegenüber SRF nicht äussern.

Sieben Jahre seien genug, begründete der Berner FDP-Nationalrat seinen Entscheid hingegen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wasserfallen bestätigte damit einen Bericht des Online-Portals nau.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Er sei in der Privatwirtschaft stärker ausgelastet, deshalb brauche er freie Kapazitäten. Der Entscheid habe «keinen direkten Zusammenhang mit dem Klimapapier der FDP», so Wasserfallen.

Wasserfallen unterlag in der Klimafrage

In den vergangenen Wochen hatte sich der FDP-Nationalrat jedoch gegen eine grünere Politik der Partei gestemmt – vergeblich: An der Delegiertenversammlung am vergangenen Samstag sprachen sich die Parteimitglieder unter anderem für eine Flugticketabgabe aus.