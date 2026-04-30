Erst Anfang 2025 hatte Torsten Friedrich den CEO-Posten bei Denner angetreten.

Nun tritt er per Ende April als Vorsitzender der Geschäftsleitung von Denner zurück.

Michel Gruber übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung ad interim.

Friedrich verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, nachdem unterschiedliche Vorstellungen über die strategische Ausrichtung und die künftige Entwicklung bestanden haben, heisst es in einer Medienmitteilung der Migros. Beide Seiten seien zum Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel die beste Grundlage für die Zukunft von Denner sei.

Legende: Torsten Friedrich verlässt den Posten als Chef der Migros-Tochter. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Migros-Handelschef Michel Gruber würdigt Friedrichs Arbeit: «Unter der Führung von Torsten Friedrich hat Denner wichtige Impulse erhalten und sein Discountprofil im Wettbewerbsumfeld weiter geschärft.»

Auch Friedrich selbst zieht ein Fazit: «Ich danke den Mitarbeitenden von Denner für ihr grosses Engagement. Denner ist ein starkes Unternehmen mit klarem Discountprofil und einer loyalen Kundschaft.» Nun sei für ihn «der richtige Zeitpunkt, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen».

Denner hatte zuletzt ebenso wie die Migros-Filialen klar Marktanteile verloren. So legte der Umsatz des Discounters 2025 ohne Raucherwaren um 0.9 Prozent zu, während der Gesamtmarkt um 1.9 Prozent wachsen konnte.

Bis auf Weiteres übernimmt Michel Gruber den Vorsitz der Geschäftsleitung von Denner ad interim.