Der ehemalige ETH-Departementsvorsteher Hans Hengartner, der ehemalige Chef der Universitätsklinik Balgrist, Christian Gerber und der Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel sind tief besorgt, nachdem «Schweiz aktuell» über eine fragwürdige Direktberufung am Universitätsspital Zürich berichtet hat.

Knatsch am Zürcher Unispital

Alle namhaften medizinischen Fakultäten der Welt schreiben das Doppelmandat Professur und Klinikdirektion öffentlich aus. Nur so ist garantiert, dass alle fähigen Personen sich bewerben können.

Zürich aber foutiert sich offensichtlich um diese Konventionen: Die gestern in «Schweiz aktuell» thematisierte Direktberufung in der Bauch-Chirurgie ist kein Einzelfall. Bereits die Ausschreibung in der Herz-Chirurgie wurde ohne Angabe von Gründen gestoppt und die eigens einberufene Berufungskommission vor vollendete Tatsachen gestellt.

Maulkörbe bei Strafandrohung

Damit wurden über 20 hochkarätige Kandidierende vor den Kopf gestossen, die ihr Bewerbungs-Dossier längst eingereicht hatten. In beiden Fällen wurden die amtierenden Klinikdirektoren und Professoren Knall auf Fall entlassen: Thierry Carell und Pierre-Alain Clavien mussten die Klinik verlassen und bereits vereinbarte Operationen absagen.



Die bei Patientinnen und Patienten beliebten Chirurgen konnten sich gemäss Belegschaft kaum verabschieden. Und beide dürfen offenbar nicht über die Umstände sprechen. Wie sonst ist zu erklären, dass beide Chirurgen – wie alle anderen Belegärzte – für SRF nicht zu erreichen sind? Dies hat nun die drei namhaften emeritierten Professoren Hengartner, Gerber und Zinkernagel dazu gebracht, auf Anfrage Stellung zu nehmen.

Wird Unispital zum Mittelmass gemanagt?

Offenbar genügt der Leistungsausweis der beiden nun direktberufenen Klinikleiter als Forscher den internationalen Standards nicht, darüber herrscht Einigkeit in der Fachwelt. Es sei verheerend, wenn nicht die besten Bewerbenden berufen würden, meint der langjährige Chef der Universitätsklinik Balgrist, Christian Gerber: «Die Besten ziehen die Besten an und die Zweitbesten halt nur die Drittbesten.»

So wie Gerber befürchten auch der ehemalige ETH-Departementsvorsteher Hans Hengartner und Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel einen massiven Rufverlust für den Forschungsstandort. Namhafte europäische Top-Chirurgen zeigen sich schockiert über die Zürcher Direktberufungen.

Weder Universität noch Universitätsspital nehmen zum laufenden Verfahren Stellung. Zu «Schweiz aktuell» erklären sie aber, dass man nun Manager mit Führungserfahrung und betriebswirtschaftlichem Denken brauche.

Regierung und Kantonsrat sind gefordert

Eine weitere Sorge der drei Wissenschafts-Grössen gilt der Patientenversorgung: Nach mehreren Chefwechseln seien am Unispital wiederholt hochqualifizierte Ärzte entmachtet worden und andere müssten bald damit rechnen. Ihr Fazit: So würde medizinische Qualität sukzessive einer kurzfristigen Wirtschaftlichkeit geopfert.



Von der Gesundheitsdirektion ist zu den Vorwürfen nichts zu hören und die Kantonsrätliche Oberaufsicht ärgert sich darüber, dass die Direktberufungen öffentlich bekannt wurden.

Christian Gerber mahnt: «Ein Kantonsspital muss die beste Medizin der Gegenwart pflegen, ein Universitätsspital aber muss die beste Medizin der Zukunft entwickeln.» Rolf Zinkernagel ergänzt: «Eine Universität, die neben der Lehre die Forschung nicht fördert, erfüllt ihren Zweck nicht.» Und Hans Hengartner meint: «Das Problem ist systemischer Art.»