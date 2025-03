Die Gemeinde Sigriswil hoch über dem Thunersee ist gerade im Winter eine regelrechte «Sonnenterrasse». Man kennt den Ort für seine Hängebrücke und den Blick auf den Niesen – kein Wunder, zieht die fantastische Aussicht auf die Berner Alpen vermehrt Touristen und Touristinnen an.

Legende: Alpen-Idylle pur: Gerade die Hängebrücke lockt viele Leute nach Sigriswil hoch über dem Thunersee. ZVG/Interlaken Tourismus

Weil immer mehr Wohnungen über Online-Plattformen wie Airbnb oder Booking kurzzeitig vermietet werden, ziehen die Behörden jetzt die Notbremse. Wer Wohnungen kurzzeitig vermieten will, braucht dafür eine Baubewilligung.

Besonders problematisch sei, dass ganze Häuser nicht mehr von Einheimischen genutzt würden, sondern vollständig für touristische Kurzzeitvermietungen. «Teilweise werden ganze Einfamilienhäuser, in denen eine junge Familie gewohnt hat, heute zu 100 Prozent für Airbnb genutzt», erklärt Gemeindepräsident Toni Ambühl.

Dieser Wohnraum fehlt der Gemeinde, wo rund 5000 Menschen wohnen. Damit nicht genug. «Gäste kommen teils mitten in der Nacht mit ihren Rollkoffern, parkieren irgendwo und feiern in den Wohnungen», illustriert Ambühl die jüngste Entwicklung.

«Käseglocke» soll Airbnb-Boom stoppen

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Gemeinderat im November eine sogenannte Planungszone eingeführt. Sie wirkt wie eine «Käseglocke» über den aktuellen Bestand der Wohnungen und Häuser. Dies bedeutet, dass neue Ferienwohnungen oder zusätzliche Airbnb-Vermietungen eine Baubewilligung benötigen.

Die kurzzeitige Vermietung hat enorm zugenommen, so kann es nicht weitergehen.

Diese wird jedoch in den nächsten zwei Jahren nicht erteilt. Dies gebe der Gemeinde Zeit, Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die für alle Beteiligten tragbar seien. «Die kurzzeitige Vermietung hat enorm zugenommen, so kann es nicht weitergehen», sagt Ambühl.

Legende: Gemeindepräsident Toni Ambühl will den Airbnb-Boom in Sigriswil stoppen. SRF/Katharina Schwab

Die Anzahl der Airbnb-Appartements ist zuletzt sprunghaft angestiegen: Im März 2024 lag die Zahl der angebotenen Wohnungen beziehungsweise Zimmer für die Gemeinde Sigriswil bei 81. Bereits im August waren es 142 gelistete Wohnungen und Zimmer.

Widerstand aus der Bevölkerung gegen «Enteignung»

Nicht alle Einwohnenden von Sigriswil sind mit dem folgenreichen Entscheid des Gemeinderats einverstanden. An einer Dialogveranstaltung mit rund 80 Personen gab es am Montagabend Redebedarf. Ein Hausbesitzer fühlt sich auf eine Art «enteignet».

«Unser Haus ist 200 Jahre alt und momentan dauervermietet. Aber wenn es einen Wechsel gibt, können wir es nicht mehr als Zweitwohnung nutzen. Das ist eine massive Einschränkung», so der Hausbesitzer.

Legende: In Sigriswil gibt es immer mehr Wohnungen, die auf Airbnb oder Booking vermietet werden. Keystone/Peter Klauzer

Doch für die Gemeinde ist die Regelung notwendig, um langfristig bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu sichern. «Die Zeit drängt», sagt Ambühl. Die Gemeinde setzt nun eine Arbeitsgruppe ein, um eine langfristige Lösung für das Problem zu finden.

So gehen andere Gemeinden gegen Airbnb-Auswüchse vor

Die Airbnb-Dichte in Sigriswil ist aber längst noch nicht so hoch wie in klassischen Tourismusgemeinden. Deshalb wird die Politik wegen der vielen Wohnungen auf Plattformen aktiv, etwa in Interlaken.

Die SP reichte dort Ende November 2024 und in vier umliegenden Gemeinden eine Initiative ein. Diese fordert, dass Wohnungen pro Jahr maximal 90 Tage auf Plattformen wie Airbnb vermietet werden dürfen.

Legende: Die höchste Airbnb-Dichte der Schweiz hat die Gemeinde Lauterbrunnen. Hier der Blick von Mürren auf den Eiger. Keystone/Christian Beutler

Einen anderen Weg geht Lauterbrunnen, die Gemeinde mit der höchsten Airbnb-Dichte der Schweiz. Neue, günstige Erstwohnungen für Einheimische sollen gebaut werden – etwa in den Dörfern Wengen und Mürren.