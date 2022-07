Zug der Appenzeller Bahnen prallt in ein Auto

Ein Zug der Appenzeller Bahnen ist auf einem Bahnübergang in Wasserauen (AI) heftig mit einem Auto kollidiert und danach entgleist.

Alle drei Insassen des Personenwagens wurden verletzt und mussten mit der Rega in Spitäler geflogen werden.

Beim Unfall zogen sich der 39-jährige und der 21-jährige Beifahrer schwere Verletzungen zu, der 55-jährige Autolenker wurde mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte. Der Lokführer und die wenigen Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Der Zug der Appenzeller Bahnen war gemäss Polizeiangaben kurz vor 11.30 Uhr von Wasserauen in Richtung Appenzell unterwegs. Gleichzeitig wollte der 55-Jährige mit seinem Auto einen mit Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang passieren. Dabei kam es zur Kollision. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden am Zug dürfte sich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen.

Legende: brknews

Zur Bergung der Zugkomposition musste ein Spezialkran aufgeboten werden. Der Zugbetrieb war bis kurz vor 19 Uhr eingestellt, es verkehrten Ersatzbusse. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) wurde über das Ereignis informiert.