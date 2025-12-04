Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Luzern – Olten zwischen Sursee und Nebikon ist aufgehoben.

Vereinzelt seien weiterhin Verspätungen und Ausfälle möglich, schreibt die SBB auf ihrer Webseite.

Zuvor war die Bahnstrecke aufgrund einer Kollision mit einem Fahrzeug unterbrochen.

Bei der Kollision sei laut dem Mediensprecher der Luzerner Polizei keine Person verletzt worden, schreibt die SBB weiter.

Legende: Der Unterbruch des Bahnverkehrs auf der Strecke Luzern-Olten zwischen Sursee und Nebikon ist aufgehoben. Keystone/ Peter Klaunzer

Betroffen waren die Linien IC21, IR15, IR26, IR27, RE24 und S29. Es waren Verspätungen und Ausfälle zu erwarten, schrieb die SBB.