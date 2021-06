Kommenden Mittwoch in Genf

Der Bundesrat trifft kommenden Mittwoch in Genf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dies gab Bundespräsident Guy Parmelin auf Twitter bekannt.

Am selben Tag findet ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt.

Im Rahmen dieses Gipfels treffen sich Bundespräsident Parmelin und Aussenminister Ignazio Cassis bereits am Dienstag mit US-Präsident Joe Biden.

Treffen mit Wladimir Putin bestätigt

Das bilaterale Gespräch mit Russland findet am Mittwoch statt. Der russischen Delegation gehören Präsident Wladimir Putin und Aussenminister Sergej Lawrow an.

Zur Schweizer Delegation unter der Leitung von Bundespräsident Guy Parmelin zählen Aussenminister Ignazio Cassis, sowie die Staatssekretärinnen Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (Seco) und Livia Leu (EDA). Die Schweiz und Russland pflegten enge Kontakte in zahlreichen Themenfeldern und einen guten, respektvollen Dialog, schrieb Parmelin. Er freue sich darauf, mit Aussenminister Ignazio Cassis im Umfeld des Gipfels von Genf mit Putin zusammenzukommen.

Themen des Gesprächs sollen die Sicherheit in Europa sein sowie die Stärkung der multilateralen Beziehungen mit dem Europarat und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), wie das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilte. Die Schweiz habe einen konstruktiv-kritischen Dialog mit Russland zum Ziel, um die Beziehungen weiter zu stärken.

Treffen mit Biden bereits am Dienstag

Ein bilaterales Treffen mit den USA findet bereits am kommenden Dienstag in Genf statt. Der US-Delegation gehören neben Präsident Joe Biden auch Aussenminister Antony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan an.

Die Schweizer Delegation ist gleich zusammengesetzt wie beim Treffen mit Russland, wie das Departement von Parmelin mitteilte. Im Vordergrund des Gesprächs Schweiz-USA steht die nachhaltige Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen und der engen Zusammenarbeit in Bildung und Forschung. Ein weiteres Thema werden die Guten Dienste der Schweiz sein.

Historisches Gipfeltreffen

Putin reist am Mittwoch nach Genf, um Biden zu treffen. Die Zusammenkunft fällt in eine Zeit grosser Spannungen zwischen den USA und Russland. Die beiden Staatschefs streben eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern an.

Die Vorbereitungen für die Sicherheit der Konferenz laufen in Genf sind in vollem Gange. 900 zusätzliche externe Polizeibeamte werden die Kantonspolizei Genf unterstützen. Dazu kommen auch bis zu 1000 Armeeangehörige. Während des Gipfeltreffens kommt es zu massiven Einschränkungen um das Genfer Seebecken.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung vorgenommen und Sicherheitsmassnahmen festgelegt. Sie werden unter Leitung der Kantonspolizei Genf und dem Fedpol zusammen mit den Sicherheitsverantwortlichen der Delegationen aus Russland und der USA. Der Luftraum über Genf wird von der Schweizer Luftwaffe verstärkt überwacht und für den zivilen Luftverkehr eingeschränkt.