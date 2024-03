Zwei Gruppen von Eritreern sind in Gerlafingen (SO) aneinander geraten.

Dort haben Anhänger des eritreischen Machthabers Isayas Afewerki ein Fest gefeiert.

Am Abend sind Gegner des Regimes aus der ganzen Schweiz angereist, um die Veranstaltung zu stören, wie ein Reporter von SRF News berichtete.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um Auseinandersetzungen zu verhindern.

Die Anhänger des eritreischen Machthabers hatten sich am Sonntagnachmittag im ehemaligen Hotel Gerlafingerhof beim Bahnhof für ein Fest versammelt. Wegen möglichen Störaktionen postierte die Polizei Einsatzkräfte, um die Teilnehmenden zu schützen.

Die Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn, Astrid Bucher, sagte der «Solothurner Zeitung»: «Die Polizei ist vor Ort, um ein mögliches Zusammentreffen von politischen Gegnern zu verhindern».

Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt

Am Abend sind rund 100 Regimekritiker eingetroffen, teilweise mit Stöcken bewaffnet. Die Polizei hat sie mit einem Wasserwerfer der Kantonspolizei Bern sowie dem Einsatz von Tränengas aufgehalten. Ob es Verletzte gab oder zu Festnahmen kam, konnte die Polizei zunächst nicht kommentieren.

1 / 2 Legende: Die Polizei hat die Zufahrt zum Veranstaltungsort abgesperrt. SRF 2 / 2 Legende: Wegen der Auseinandersetzung hat die Polizei Tränengas eingesetzt. SRF

Der Einsatz wurde gegen 20 Uhr beendet. Eine der Gruppen sei nach Hause gereist, so die Polizei. In Gerlafingen kam es wegen der Ausschreitungen zu Verkehrsbehinderungen.

Im vergangenen Jahr kam es in der Schweiz und in Europa wiederholt zu Ausschreitungen zwischen Eritreern. Unter anderem intervenierte die Polizei bei einer Schlägerei in Opfikon (ZH), und in Rüfenacht bei Bern wurde eine Kundgebung wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt.