Die Schweizer Exportwirtschaft hat einen sehr guten Oktober hinter sich.

Die Ausfuhren stiegen vor allem wegen der Chemie- und Pharmabranche auf ein neues Rekordniveau.

Insgesamt beliefen sich die Exporte im Oktober auf 24.39 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mitteilte. Damit schnellten die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 10.2 Prozent in die Höhe. Real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Plus von 11.2 Prozent. In den drei Monaten zuvor hatten die Ausfuhren noch zur Schwäche geneigt.

Laut dem BAZG war die Trendwende breit abgestützt. Positiv stechen aber vor allem die Chemie- und Pharmaexporte heraus, die um 15.2 Prozent zunahmen. Diese machen damit nun annähernd 60 Prozent der gesamten Schweizer Ausfuhren aus.

Legende: Vor allem wegen der Chemie- und Pharmabranche stiegen die Exporte auf ein neues Rekordniveau. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Ein Exportwachstum verzeichnete aber auch die Maschinen- und Elektroindustrie sowie die Metallindustrie, welche zuletzt beide teilweise mit Rückgängen zu kämpfen hatten.

Geografisch war die Entwicklung uneinheitlich. Während die Exporte nach Europa um 16.1 Prozent und jene nach Nordamerika um 7.4 Prozent stiegen, stagnierten die Ausfuhren nach Asien.

Kleiner Anstieg bei Importen Box aufklappen Box zuklappen Die Importe beliefen sich im Oktober auf 18.42 Milliarden Franken, was nominal einem Anstieg von 1.8 Prozent entspricht (real 0.7 Prozent).