«Das Bundesgericht erachtet es als zulässig, dass Sozialhilfebehörden auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage in das Existenzminimum der nicht unterstützten Konkubinatspartnerin und der gemeinsamen Kinder eingreifen. Leistungen der Ergänzungsleistungen dürfen nach Ansicht des Gerichts als Konkubinatsbeitrag angerechnet werden, sodass die Sozialbehörden entsprechend weniger oder gar keine Sozialhilfe an den bedürftigen Partner bezahlen müssen.

Das Bundesgericht ist der Auffassung, die gegenseitige wirtschaftliche Unterstützung gebiete eine Annäherung an die Pflichten von Ehepartnern. Das Gericht setzt sich damit über grundlegende Garantien der Bundesverfassung und der europäischen Menschenrechtskonvention, namentlich über das Recht auf Achtung der Familie und das Gesetzesmässigkeitsprinzip hinweg. Das Gericht ist auch nicht auf einen in der Beschwerde zitierten Entscheid einer anderen Kammer des Bundesgerichts eingegangen, welche eine weitgehende Gleichbehandlung von Konkubinat und Ehe nach differenzierter und sehr ausführlicher Argumentation ausdrücklich ablehnt. Es wird daher ein Weiterzug an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geprüft.»