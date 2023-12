In der Stadt Bern kann das Gericht oder die Kesb seit neustem zerstrittene Eltern zu regelmässigen Beratungen am neu gegründeten Zentrum für Familien in Trennung verdonnern. Ziel dieses Pilotprojekts ist es, die Situation zu deeskalieren und hochstrittige Fälle zu vermeiden. In zwei Jahren evaluiert die Universität Freiburg das Verfahren. Wenn es sich bewährt, könnte es schweizweit eingeführt werden.