In vielen Gebäuden dienen Luftschutzkeller als Hobbyräume, Abstellkammer oder Weinkeller. Das ist weiterhin kein Problem: Schutzräume dürfen privat genutzt werden – sie müssen im Ernstfall aber innerhalb von fünf Tagen geräumt und in Betrieb genommen werden können. Nicht erlaubt ist es dagegen, in die Wände der Anlagen Löcher zu bohren oder Leitungen zu legen.