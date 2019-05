Der Lohndruck in der Schweiz ist real: Etliche Betriebe, die im letzten Jahr kontrolliert wurden, bezahlten ihren Angestellten zu tiefe Löhne, wie der Bericht über die flankierenden Massnahmen des Staatssekretariates für Wirtschaft Seco zeigt.

Jede sechste Firma bezahlt zu wenig

Laut Bericht verstösst jeder sechste kontrollierte Betrieb gegen Mindestlöhne oder gegen ortsübliche Löhne. Botschafter Peter Gasser vom Staatsekretariat für Wirtschaft Seco sagt: «Natürlich sieht das auf den ersten Blick nach viel aus. In den letzten Jahren haben die Kantone und die paritätischen Kommissionen vermehrt risikobasiert kontrolliert.»

Das bedeute, dass sie dorthin kontrollieren gingen, wo sie Probleme vermuteten. «So gesehen ist es doch nicht so viel.» Die Zahlen zeigten aber deutlich, dass Kontrollen nötig seien, so Gasser. Die Zahl der Verstosse ist insgesamt etwa gleich gross wie im Jahr zuvor.

Ausländische Firmen haben sich gebessert

Interessanterweise nimmt die Zahl der Lohnunterbietungen bei ausländischen Firmen ab, während sie bei inländischen Firmen zunimmt. Zudem zeigt der Bericht zu den flankierenden Massnahmen, dass die Hälfte der Schweizer Firmen, die sich nicht an die ortsüblichen Löhne halten, diese anschliessend nicht anpassen.

Wo kein Gesamtarbeitsvertrag herrscht, können sie dafür nicht gebüsst werden, sagt Daniel Lampart Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. «Dort schreiben die Kantone heute Briefe, in denen sie die Unternehmen auffordern, die Bezahlung an die in der Schweiz üblichen Löhne anzupassen.» Rund die Hälfte der Schweizer Firmen foutierten sich jedoch um die Briefe.

Mehr Gesamtarbeitsverträge gefordert

Der Gewerkschaftsbund fordert Gesamtarbeitsverträge oder allgemeinverbindliche Mindestlöhne in weiteren Branchen, wie etwa dem Detailhandel und in der Kinderbetreuung. Das SECO verweist auf die Kantone.

Gesamtarbeitsverträge seien Sache der Sozialpartner, sagt Daniela Lützelschwab, Geschäftsleitungsmitglied des Arbeitgeberverbandes: «Wir geben keine Empfehlung ab, aber wir erachten es als wichtig, dass man grundsätzlich gute Rahmenbedingungen hat, so dass die Firmen auch Löhne bezahlen können, die über den Mindestlohn hinausgehen.»

Nur in einer Frage sind sich alle Beteiligten einig: Die flankierenden Massnahmen braucht es, um den Druck auf die Löhne zu bekämpfen.