In der Zentralschweiz haben bereits mehrere Pilotveranstaltungen stattgefunden oder sind noch geplant. Das geht von Matura- und Lehrabschlussfeiern über Konzerte bis zu Schwingfesten. Den Anfang machte am 5. Juni ein klassisches Konzert in Andermatt im Kanton Uri. Die Vorführung der amerikanischen Sopranistin Marisol Montalvo durfte vor 325 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden, was der Hälfte der verfügbaren Sitzplätze entsprach. Gekommen sind 270 Gäste.

Der Festival-Gründer Peter-Michael Reichel zeigte sich erleichtert nach der Veranstaltung. «Ich bin sehr glücklich, dass wir den Status einer Pilotveranstaltung erhalten haben. Sonst hätten wir 100 Gäste ausladen müssen.» Die Veranstaltung sei denn auch ohne grosse Probleme über die Bühne gegangen. «Die Gäste und die Künstlerin haben die Schutzauflagen gut akzeptiert.»