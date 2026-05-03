Im Nachgang zum 1. Mai ist es in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Zürich zu Auseinandersetzungen zwischen Krawallmachern und der Polizei gekommen.

Die Stadtpolizei bestätigte die Ausschreitungen gegenüber SRF.

Sie will im Lauf des Tages genauer informieren.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Bildquelle: brk news. 1 / 4 Legende: brk news

Bild 2 von 4. Bildquelle: brk news. 2 / 4 Legende: brk news

Bild 3 von 4. beschädigtes Polizeiauto. Bildquelle: brk news. 3 / 4 Legende: beschädigtes Polizeiauto brk news

Bild 4 von 4. Bildquelle: brk news. 4 / 4 Legende: brk news Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Laut Reportern vor Ort bewegten sich mehrere Dutzend mehrheitlich vermummte Personen durch die Zürcher Innenstadt.

Sie trugen ein Banner mit sich – «Nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai» – und skandierten Parolen. Nach Mitternacht seien Rauchpetarden, Fackeln und Böller angezündet worden.

Die Stadtpolizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Sie soll Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt haben.

Es kam zu diversen Sachbeschädigungen, auch an Einsatzfahrzeugen der Polizei, wie auf Bildern zu sehen ist.