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Krawallmacher unterwegs Ausschreitungen in der Zürcher Innenstadt

03.05.2026, 09:25

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  • Im Nachgang zum 1. Mai ist es in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Zürich zu Auseinandersetzungen zwischen Krawallmachern und der Polizei gekommen.
  • Die Stadtpolizei bestätigte die Ausschreitungen gegenüber SRF.
  • Sie will im Lauf des Tages genauer informieren.
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  • Bild 1 von 4. Bildquelle: brk news.
    Polizisten von hinten
  • Bild 2 von 4. Bildquelle: brk news.
    Krawallmacher
  • Bild 3 von 4. beschädigtes Polizeiauto. Bildquelle: brk news.
    Beschädigtes Polizeiauto
  • Bild 4 von 4. Bildquelle: brk news.
    Feuer auf Restaurant
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Laut Reportern vor Ort bewegten sich mehrere Dutzend mehrheitlich vermummte Personen durch die Zürcher Innenstadt.

Sie trugen ein Banner mit sich – «Nach dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai» – und skandierten Parolen. Nach Mitternacht seien Rauchpetarden, Fackeln und Böller angezündet worden.

Die Stadtpolizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Sie soll Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt haben.

Es kam zu diversen Sachbeschädigungen, auch an Einsatzfahrzeugen der Polizei, wie auf Bildern zu sehen ist.

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