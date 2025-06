Tausende bekunden in Bern Solidarität mit Gaza

Kritik am Bundesrat

In der Stadt haben sich am Samstagnachmittag mehrere Tausend Personen versammelt, um ihre Solidarität mit Gaza zu bekunden.

Im Rahmen der bewilligten Demonstration forderten sie den Bundesrat auf, sich für einen Waffenstillstand einzusetzen.

Kurz vor Abmarsch gab es am Besammlungsort auf der Schützenmatte kaum Durchkommen, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Die Demonstrantinnen und Demonstranten waren aus allen Landesteilen angereist, wie ihren Plakaten zu entnehmen war.

Laut Schätzungen von Medien vor Ort hatten sich über 10'000 Menschen zur Kundgebung versammelt. Andere Angaben gehen von bis zu 20'000 Teilnehmenden aus.

«Kriegsverbrecher Cassis»

Zur Demonstration aufgerufen hatten rund 30 Organisationen, darunter der Schweizerische Gewerkschaftsbund, Amnesty International, die SP, die Grünen und Campax. Als zentrales Anliegen forderten sie den Bundesrat dazu auf, sich für einen sofortigen, dauerhaften und überwachten Waffenstillstand in Gaza einzusetzen. «Die Untätigkeit ist inakzeptabel und muss sofort enden», hiess es im Aufruf.

Insbesondere Aussenminister Ignazio Cassis nahmen die Teilnehmenden in ihren Gesängen und auf ihren Plakaten in die Pflicht: «Ignazio Cassis complicit in Genocide» stand auf einem Transparent, «Kriegsverbrecher Cassis» auf einem anderen.

Legende: Wermuth und Dreifuss laufen in Bern an der Demonstration mit. Keystone/Peter Klaunzer

Verschiedenste Politiker und Politikerinnen liefen ebenfalls mit, unter anderem SP-Vizepräsident Cédric Wermuth, Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss oder Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone. Der Umzug sollte via Kornhausplatz zum Bundesplatz führen, wie die Berner Kantonspolizei im Vorfeld mitgeteilt hatte.

Der Verkehr war grossräumig abgesperrt, die Polizei mit einem sichtbaren Aufgebot vor Ort. Erst Ende Mai war eine unbewilligte Gaza-Demo in Bern eskaliert. Damals setzte die Polizei Tränengas, Gummischrot und einen Wasserwerfer gegen die Demonstrierenden ein.