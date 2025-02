Kritik an Haftbedingungen

Der Kanton Waadt will mit der Entsendung von Häftlingen in das Freiburger Gefängnis Bellechasse gegen die Überbelegung der Strafanstalten vorgehen.

Zudem sollen «modulare Räume» in der Haftanstalt EPO in Orbe VD geschaffen werden.

Auch im verstärkten Einsatz der elektronischen Fussfessel sieht die Kantonsregierung ein Mittel gegen die überfüllten Gefängnisse.

In Bellechasse werden rund 40 Plätze frei, allerdings nur zeitlich begrenzt, wie Staatsrat Vassilis Venizelos (Grüne) vor den Medien sagte. Sie werden nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn das Zentralgefängnis in der Freiburger Unterstadt ins Seeland verlegt wird.

Bezüglich der modularen Räume werden noch Optionen geprüft. Aber die Idee ist, vorübergehend rund 80 Plätze in der Haftanstalt Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) zu schaffen. In Orbe soll zudem das neue Gefängnis Grands-Marais bis 2032 410 zusätzliche Plätze bieten.

Legende: Vassilis Venizelos 2024 beim Besuch der Haftanstalt Etablissements de la plaine de l'Orbe. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Um weitere Gefängnisplätze zu gewinnen, will der Staatsrat zudem verstärkt auf das Tragen der elektronischen Fussfessel setzen, mit welcher der Aufenthalt von verurteilten Straftätern überwacht werden kann.

Scharfe Kritik im Grossen Rat

Die Waadtländer Gefängnisse sind seit vielen Jahren überfüllt. Insbesondere in den vergangenen rund zehn Jahren hat sich die Situation weiter verschärft.

Unlängst sorgten die überfüllten Gefängnisse für eine hitzige Debatte im Grossen Rat, nachdem ein Bericht der Besucherkommission des Kantonsparlaments scharfe Kritik an den Haftbedingungen festgestellt hatte. Die Abgeordneten prangerten «unmenschliche und entwürdigende» Zustände, «mit Füssen getretene Grundrechte» oder auch eine «Schande» für den Kanton an.

Sie forderten die Regierung einmal mehr zum Handeln auf. Besonders dramatisch ist die Überbelegung in den Gefängnissen Bois-Mermet in Lausanne mit 165 Prozent und La Croisée in Orbe mit 139 Prozent.