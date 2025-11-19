Das Genfer Büro des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen plant den Abbau von 300 Stellen in Genf.

Zur Umstrukturierung kommt es wegen der Kürzung der Gelder durch die USA und andere Länder.

Nur etwa 100 Stellen bleiben in der Calvinstadt erhalten.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) hat seinen Hauptsitz in New York, aber in Genf befindet sich das europäische Büro. Aus Kostengründen muss die UNO-Organisation Stellen aus diesen beiden Städten verlegen.

Künftig werde Unicef die Präsenz auf das Büro für Nothilfeprogramme (EMOPS) konzentrieren, sagte ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Legende: Weil der UNO ihre Gelder gestrichen wurden, werden 300 Stellen des UNO-Kinderhilfswerk von Genf nach Rom verlagert. KEYSTONE/Martial Trezzini

Die Schweiz werde Unicef weiterhin beim Übergang begleiten, um zu gewährleisten, dass Genf ein unumgängliches Zentrum im Dienste der humanitären Aktion bleibe, so der EDA-Sprecher weiter.

Laut einer mit dem Dossier vertrauten Quelle wurden dem Personal die Umstrukturierungen am Dienstag bestätigt. Es sei seit einiger Zeit über das Thema diskutiert worden, vor allem darüber, ob die Stellen nach Rom oder Spanien verlagert würden, hiess es.