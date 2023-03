Der Berner Mundart-Rapper Baze, die Luzerner Soulsängerin Caroline Chevin und die Freiburger Märchenerzählerin Brigitte Hirsig. Sie gehören zu den rund 30 Schweizer Künstlerinnen und Künstlern, die kranken, eingeschränkten oder sterbenden Menschen einen privaten, persönlichen Auftritt schenken.

Legende: Musik in Zimmerlautstärke und in gewohnter Umgebung: Künstlerinnen und Künstler wollen kranken Menschen so einen kulturellen Genuss ermöglichen. Shutterstock/Sergei Pakulin