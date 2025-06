Per E-Mail teilen

Mehr als 80 Burgen und Schlösser gibt es im Kanton Solothurn. «Es sind Zeugen vergangener Epochen, Wahrzeichen in der Landschaft und identitätsstiftende Kulturgüter», betont Remo Ankli, Kulturvorsteher des Kantons Solothurn. «Diese Zeitzeugen sollen nicht nur bewahrt, sondern aktiv mit Leben gefüllt werden.» Genau das will die Regierung mit der neuen Schlösserstrategie erreichen. In der Strategie liegt der Fokus auf 15 dieser Kulturgüter.

Die Strategie definiert, wie die Solothurner Schlösser und Burgen zukunftsgerichtet und gezielt weiterentwickelt und gefördert werden können. Dabei geht es unter anderem darum, ein besseres Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher zu schaffen, die Sichtbarkeit der Kulturgüter zu erhöhen und das touristische Potenzial besser auszuschöpfen, erklärt Andreas Affolter, Projektleiter und Leiter des Schloss Waldegg in Solothurn. «Die Schlösser, Burgen und Ruinen sollen bekannter und attraktiver werden.»

Schlösser & Burgen im Kanton Solothurn

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Schloss Wartenfels. Das Schloss befindet sich in Lostdorf, am östlichen Ende des Dottenberges. Auf dem Schloss werden Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. Bildquelle: ZVG. 1 / 7 Legende: Schloss Wartenfels Das Schloss befindet sich in Lostdorf, am östlichen Ende des Dottenberges. Auf dem Schloss werden Wechselausstellungen und kulturelle Veranstaltungen durchgeführt. ZVG

Bild 2 von 7. Ruine Schloss Neu-Falkenstein. Das mittelalterliche Schloss ist das Wahrzeichen von Balsthal. Heute kann das Schloss besichtigt werden. Es hat Grillplätze und Sitzbänke. Bildquelle: ZVG/Kanton Solothurn. 2 / 7 Legende: Ruine Schloss Neu-Falkenstein Das mittelalterliche Schloss ist das Wahrzeichen von Balsthal. Heute kann das Schloss besichtigt werden. Es hat Grillplätze und Sitzbänke. ZVG/Kanton Solothurn

Bild 3 von 7. Schloss Alt-Falkenstein. Das Schloss thront über dem Städtchen Klus bei Balsthal. Im Schloss ist das Heimatmuseum beherbergt. Bildquelle: ZVG. 3 / 7 Legende: Schloss Alt-Falkenstein Das Schloss thront über dem Städtchen Klus bei Balsthal. Im Schloss ist das Heimatmuseum beherbergt. ZVG

Bild 4 von 7. Schloss Neu-Bechburg. Das Schloss Neu-Bechburg befindet sich in Oensingen. Früher war es der Sitz von Landvögten und Adligen. Heute können die Räume des Schlosses für Veranstaltungen gemietet werden. Ausserdem öffnet regelmässig das Schloss-Beizli und es gibt andere kulinarische und kulturelle Veranstaltungen. Bildquelle: SRF. 4 / 7 Legende: Schloss Neu-Bechburg Das Schloss Neu-Bechburg befindet sich in Oensingen. Früher war es der Sitz von Landvögten und Adligen. Heute können die Räume des Schlosses für Veranstaltungen gemietet werden. Ausserdem öffnet regelmässig das Schloss-Beizli und es gibt andere kulinarische und kulturelle Veranstaltungen. SRF

Bild 5 von 7. Schloss Waldegg. Es gilt als der schönste Landsitz des Solothurner Patriziats. Früher gingen Botschafter und Patrizier ein und aus. Bildquelle: Imago. 5 / 7 Legende: Schloss Waldegg Es gilt als der schönste Landsitz des Solothurner Patriziats. Früher gingen Botschafter und Patrizier ein und aus. Imago

Bild 6 von 7. Schloss Waldegg. Heute ist es ein Museum. Besucherinnen und Besucher können mit einem Multimedia Guide in vergangene Zeiten eintauchen. Bildquelle: Imago. 6 / 7 Legende: Schloss Waldegg Heute ist es ein Museum. Besucherinnen und Besucher können mit einem Multimedia Guide in vergangene Zeiten eintauchen. Imago

Bild 7 von 7. Höhenburg Gilgenberg. Die Ruine thront über Zullwil im Schwarzbubenland. Heute kann die Höhenburg für Veranstaltungen gemietet werden. Auch Mittelalterfeste fanden hier schon statt. Bildquelle: SRV/Bruno von Däniken. 7 / 7 Legende: Höhenburg Gilgenberg Die Ruine thront über Zullwil im Schwarzbubenland. Heute kann die Höhenburg für Veranstaltungen gemietet werden. Auch Mittelalterfeste fanden hier schon statt. SRV/Bruno von Däniken Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Remo Ankli betont weiter: «Es geht auch darum, dass nicht in allen Schlössern das Gleiche gezeigt wird. Das soll auch die Vielfalt unserer Geschichte widerspiegeln.» Massnahmen wären zum Beispiel längere Öffnungszeiten, bessere Bildungsangebote oder ein Ausbau der Gastronomie. Ein Besuch solle sich richtig lohnen.

In den nächsten Monaten soll entschieden werden, bei welchen Burgen und Schlössern investiert wird und woher die Gelder kommen. Vom Kanton gibt es nämlich keine Finanzspritze für die Standorte. Eine Möglichkeit wäre laut Affolter, den Swisslos-Fonds dafür zu nutzen.

Andere Kantone haben bereits Strategien

Das Thema «Schlösser und Burgen» ist auch in vielen anderen Kantonen präsent. Für die Strategie im Kanton Solothurn diente unter anderem der Kanton Aargau als Vorbild, der aus toten Denkmälern lebendige Ausflugsziele gemacht hat. Dort sind die Schlösser seit rund 15 Jahren in der Kulturstrategie integriert. Vermarktet werden die Schlösser dort unter dem Dach «Museum Aargau».

Museum Aargau – 10 Standorte Box aufklappen Box zuklappen Inzwischen gehören 10 Institutionen zum Museum Aargau: Schloss Lenzburg

Schloss Hallwyl

Schloss Habsburg

Schloss Wildegg

Klosterhalbinsel Wettingen

Kloster Königsfelden

Legionärspfad Vindonissa

Vindonissa Museum

Sammlungszentrum Egliswil

IndustriekulTour Aabach

Das Kulturgut sei vorhanden und pflegen müsse man es sowieso, erklärt Marco Sigg, Direktor vom Museum Aargau: «Darum macht es Sinn, daraus auch einen Mehrwert für das Publikum zu generieren.» Weil alles unter einem Dach vereint ist, könne man Synergien nutzen und jedem Schloss einen anderen Schwerpunkt geben.

Legende: Das Schloss Lenzburg war der erste Standort des «Museum Aargau». SRF

Auch der Kanton Bern kennt seit rund 5 Jahren eine Schlösserstrategie. Der Kanton hat dem Verein Museum Bern ein Mandat für die Umsetzung erteilt. Zentral an der Strategie ist, dass in 14 beteiligten Schlössern jeweils auf die anderen Schlösser hingewiesen wird. Zudem gibt es gemeinsame Flyer und Veranstaltungen. Das Mandat läuft nächstes Jahr aus. Ob es weitergeführt wird, ist noch unklar. Im Kanton Luzern gibt es – ähnlich wie im Kanton Aargau – ein «Museum Luzern». Dort ist neben neun weiteren Standorten auch ein Schloss Teil der Vermarktung.