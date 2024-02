Dass Frauen während oder kurz nach der Geburt sterben, ist in vielen Teilen der Welt ein grosses Problem. In der Schweiz kommt es hingegen sehr selten vor: Gemäss der Organisation «Save the Children» starb 2015 in der Schweiz eine von 12'300 Müttern an den Folgen einer Schwangerschaft oder Geburt. Das entspricht Rang 13 von 179 Ländern im Vergleich.