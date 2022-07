Jean Tinguely (1925-1991) hat den Brunnen 1984 gebaut. Er steht heute am Rand der Schützenmatte und ist eine Hommage an seinen Freund Jo Siffert. Der legendäre Autorennfahrer verstarb am 24. Oktober 1971 bei einem folgenschweren Unfall auf der Rennstrecke im britischen Brands Hatch. Sein BRM Formel 1 geriet nach einem Materialdefekt ins Schleudern, prallte in die Böschung, überschlug sich und fing Feuer. Der 35-jährige Siffert erstickte bewusstlos in den Flammen. Nachträgliche Untersuchungen zeigten, dass er beim Aufprall «nur»» einen Beinbruch erlitten hatte.