Greenpeace-Aktivisten dringen in Davoser Kongresszentrum ein

Zwei Greenpeace-Aktivisten sind kurz vor der offiziellen Eröffnungsrede am WEF in das Davoser Kongresszentrum eingedrungen.

Sie forderten auf einem Banner die Besteuerung von Superreichen. Ein dritter Aktivist konnte offenbar aufgehalten werden, wie Keystone-SDA vor Ort am Weltwirtschaftsforum (WEF) erfuhr.

Die zwei anderen Aktivisten kletterten oberhalb der Haupttreppe zum Schriftzug «Annual Meeting 2025» und hielten ihr Transparent in die Höhe.

Nach wenigen Minuten wurden die Aktivisten gezwungen, ihr mehr als fünf Meter langes Transparent im Foyer vor dem grossen Saal wieder herunterzunehmen.

Das Kongresszentrum ist stark geschützt. «Sämtliche Personen, die sich in die Sicherungszone des Kongresszentrums begeben, werden wie am Flughafen kontrolliert», schreibt die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage zum Vorfall. Die Kontrollen hätten lückenlos stattgefunden. «Somit bestand zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko.»

WEF prüft Vorfall

«Die Angelegenheit wird geprüft», schreiben die Verantwortlichen des WEF auf Anfrage von SRF. «Das Forum legt höchsten Wert auf die Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens aller Teilnehmer und Mitarbeiter.»

Das WEF respektiere das Recht auf friedliche Meinungsäusserung, heisst es weiter. Anliegen wie Gerechtigkeit oder Massnahmen zum Schutz der Natur und des Klimas stünden im Mittelpunkt des Wirtschaftstreffens.

Mehrere Aktionen stattgefunden

Greenpeace und andere Organisationen haben in den letzten Tagen mehrere Aktionen durchgeführt. Aktivisten besprühten unter anderem das Amazon-Schild auf der Hauptstrasse von Davos mit grüner Farbe. Ausserdem versuchte Greenpeace, den Ausgang des Helikopterlandeplatzes zu blockieren. Die Polizei griff schnell ein.

Weitere Aktionen fanden am vergangenen Wochenende auch an anderen Orten im Kanton Graubünden und in Bern statt, wie Keystone-SDA weiter berichtete.