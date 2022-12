Legende: Entstanden ist die Idee für den Güter-Foodcoop in den USA. SRF/Matthias Baumer

Das Vorbild für das Berner Güter Foodcoop kommt aus Brooklyn, New York. Innert 50 Jahren ist dort die Kundschaft für den Mitmachladen auf über 50'000 Personen angewachsen. In der Schweiz gibt es ähnliche Projekte in Genf und Neuenburg. In der Deutschschweiz ist der Berner Mitmachladen in dieser Art eine Premiere.