Landsgemeinde in Appenzell

Nur rund eine Stunde dauerte vergangenes Jahr die Appenzeller Landsgemeinde, die traditionell am letzten Sonntag im April stattfindet. Am wichtigsten politischen Tag des Jahres im Kanton wird jeweils unter freiem Himmel per Handmehr über Geschäfte abgestimmt und Wahlen entschieden.

Während die Informationsbroschüre zu den Geschäften, das sogenannte Mandat, letztes Jahr noch rekordverdächtig wenige 60 Seiten umfasste, waren es für heute 190 Seiten. Fast die Hälfte davon sind mit einem Geschäft gefüllt: der Totalrevision der Kantonsverfassung. Es ist die erste in ihrer 152-jährigen Geschichte. Mehrere Dutzend Mal wurde sie teilrevidiert.

Legende: Die Landsgemeinde 2023 war kurz. Dieses Jahr dürfte sie länger dauern. Keystone/Alessandro Della Valle

Der Begriff Totalrevision ist insofern etwas trügerisch, als die Verfassung gemäss der Regierung keinen grossen inhaltlichen Änderungen unterzogen wurde. Sie wurde nach den vielen Teilrevisionen vor allem sprachlich überarbeitet, übersichtlicher gemacht, präzisiert, es wurden Lücken geschlossen oder Dinge entfernt, die wegen des Bundesrechts nicht mehr nötig sind.

Mehr Finanzkompetenz für die Regierung

Trotzdem gibt es mehrere materielle Änderungen: Einer der umstrittenen Punkte in der neuen Verfassung ist die höhere Finanzkompetenz der Regierung. Neu sollen erst Projektkredite ab zwei Millionen Franken vor die Landsgemeinde kommen, bislang lag die Grenze bei einer Million Franken.

Bei Ausgaben zwischen einer Million und zwei Millionen Franken kann ein Entscheid der Landsgemeinde durch ein Referendum herbeigeführt werden. Für Ausgaben zwischen einer halben und einer Million Franken soll künftig der Grosse Rat abschliessend zuständig sein. Die Regierung begründet die Anhebung mit der Teuerung und dem höheren Steuersubstrat. Dieses ist heute fast doppelt so hoch wie vor 20 Jahren.

Legende: Die Innerrhoder Kantonsregierung (von oben links nach unten rechts): Jakob Signer, Ruedi Ulmann, Stefan Müller, Ruedi Eberle, Roland Dähler, Roland Inauen und Monika Rüegg Bless. Kanton Appenzell INnerrhoden

Weitere Punkte, die zu Diskussionen führen könnten, sind die neue Notrechtsregelung – ein Learning aus der Pandemie –, ein verkürzter Amtszwang, sowie das Stimmrecht für alle – also zum Beispiel auch für urteilsunfähige Menschen.

Kritik von SVP und SP

Das Kantonsparlament, der Grosse Rat, winkte die neue Verfassung mit 47 Ja-Stimmen bei einer einzigen Nein-Stimme durch. Trotzdem gibt es Kritik an verschiedenen Punkten, vor allem von Parteien, die nicht im Grossen Rat vertreten sind, namentlich der SP und der SVP. Beide beschlossen die Nein-Parole.

Die Parteien stören sich unter anderem daran, dass in der neuen Verfassung das Wahlsystem nicht von Majorz zu Proporz angepasst wurde. Dadurch hätten kleinere Parteien grössere Chancen erhalten, in den Grossen Rat einzuziehen.

Legende: In Appenzell Innerrhoden findet am 28. April der wichtigste politische Tag des Jahres statt. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Innerrhoder Politik wird massgeblich von Verbänden mitgeprägt. Die beiden wichtigsten, die Arbeitnehmervereinigung und der Gewerbeverband, haben sich für die Totalrevision der Kantonsverfassung ausgesprochen.

Wiederwahl der Regierung

Neben den Sachgeschäften kommt es zu den Wahlen für die Standeskommission, der Innerrhoder Regierung. Auch Bau- und Umweltdirektor Ruedi Ulmann dürfte wiedergewählt werden. Er stand zuletzt in der Kritik, in seinem Departement funktioniere nicht alles gut, ein Bericht im letzten Herbst entlastete Ulmann aber teilweise.

Das dürfte allfälligen Gegenkandidaturen den Wind aus den Segeln genommen haben. Aber: Die Dynamik an der Landsgemeinde ist speziell. Ein Votum auf dem Stuhl – dort, wo alle Anwesenden das Wort ergreifen können –, mit Emotionen verknüpft, kann Auswirkungen auf eine Abstimmung oder Wahl haben.