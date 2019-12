Die Daten stammen vom European Social Survey, Link öffnet in einem neuen Fenster (ESS), welcher seit 2002 alle zwei Jahre durchgeführt wird und Werte, Einstellungen sowie das soziale Verhalten der Bevölkerung erforscht. Der ESS ist eine wissenschaftliche, länderübergreifende Erhebung und wird in mehr als 30 europäischen Ländern durchgeführt. In der Schweiz wird die Befragung vom Schweizerischen Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften (Fors) an der Universität Lausanne übernommen.

Die neunte Erhebung fand im Jahr 2018 statt und wurde Ende Oktober publiziert. Für das vorliegende Projekt wurden diese Umfragedaten sowie die Daten aus der dritten Runde (2006) zum Themenblock «Timing of Life» verwendet.

Die Daten können auf der Webseite des European Social Survey, Link öffnet in einem neuen Fenster heruntergeladen werden. Die Methodik hinter der Auswertung finden Sie auf dem Open-Data-Portal von SRF Data., Link öffnet in einem neuen Fenster