Laut dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH ist es heute gängige Praxis, dass Studierende an den Pädagogischen Hochschulen (PH) während ihrer Ausbildung bereits in einem Teilpensum unterrichten. Dies gelte auch für PH-Studierende, die einen regulären Studiengang gewählt haben, schreibt der LCH auf Anfrage.

Die Palette von Angeboten für Quereinsteigende sei breit: Beispielsweise biete die PH Zürich ein Quereinsteiger-Programm an, das in zwei Jahren in Vollzeit oder in drei Jahren in Teilzeit (ab September 2025) absolviert werden könne. Bei der Teilzeit-Variante werde eineinhalb Jahre ein berufsintegriertes Studium mit etwa einem halben Pensum kombiniert mit einer Teilzeitanstellung von 40 bis 60 Prozent als Co-Klassenlehrperson absolviert.

An der PH St. Gallen können sich Interessierte laut LCH in zwei Jahren zur Lehrperson Kindergarten und Primarstufe ausbilden lassen, wobei im zweiten Jahr berufsintegriert studiert werde. Ähnlich sehe es an der PH Thurgau aus. Die PH Bern bietet seit kurzem gar einen bezahlten Teilurlaub für Lehrkräfte ohne adäquate Ausbildung an.

Praxis etabliert sich

In Basel-Stadt und Baselland als Mit-Trägerkantonen der FHNW unterrichten derzeit insgesamt 41 Quereinsteigende an Volksschulen. Im Baselbiet sind es 23 auf Primar- und fünf auf Sekundarstufe I, in Basel-Stadt 13 in Kindergärten, Primarschulen und auf Sek-Stufe.

Das Bundesamt für Statistik stellte in einer Studie vor zwei Jahren fest, dass im Zeitraum von 2014 bis 2020 insgesamt jeweils um die 150 Quereinsteigende Studiengänge für den Lehrberuf abschlossen (mit einem Ausreisser nach oben im 2016 mit 217 Abschlüssen). Meist entfiel mehr als die Hälfte davon auf die Ostschweiz. 2012 hatte die EDK wegen des Lehrkräftemangels die Ausbildungswege für Quereinsteigende weiterentwickelt.