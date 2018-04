Letzte Aufgabe in der «Arena»

Mario Grossniklaus erklärt zum Schluss der «Arena» die Ausgangslage für seine letzte Aufgabe. Die Ausgangslage: Sonne, 30 Grad, ein Weiher und ein Pedalo mit vier Sitzgelegenheiten. Bei zwei davon muss man trampen, zwei können hinten die Sonne geniessen.

Wer will in die Pedalen trampen? Wer lässt anderen den Vortritt? Und gibt es jemanden, der führen will? Aber sehen sie selbst.

