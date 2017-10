Bei der letzten Frage von Jonas Projer in der «Arena» waren die Fasnächtler im Vorteil.

Die letzte Frage in der Arena 1:09 min, vom 6.10.2017

Das Verhüllungsverbot würde nicht nur die Burkaträgerinnen, sondern auch Hooligans betreffen. Aber auch Verkleidungen. «Arena»-Moderator Jonas Projer nahm dies zum Anlass, um zu fragen: An der Fasnacht oder bei Halloween, das bald vor der Türe steht, als was haben Sie sich als Kind am liebsten verkleidet?

Viel Zeit blieb nicht mehr, aber man erfuhr, dass sich von den vier Diskussionsteilnehmern zwei als Indianer und zwei als Cowboys verkleideten. Ob die Lager in gleicher Weise gespalten waren, sei nicht verraten. Nur so viel: Es wurde zu einem Duell aufgefordert.

