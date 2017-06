«Wann sind Sie das erste Mal geflogen?» 1:32 min, vom 2.6.2017

Ein paar kleine Überraschungen hatten die Antworten auf die letzte Frage in der «Arena» noch in sich. Ein Teilnehmer der Diskussionsrunde kann sich ob seiner vielen Flüge gar nicht mehr an seinen ersten erinnern. Bei einem ökologisch sensibilisierten Teilnehmer war es gar einmal ein Langstreckenflug.

Und ein weiterer Diskussionsgast bleibt seiner Argumentation in der «Arena» treu und fliegt wegen seinem hohen persönlichen Sicherheitsbedürfnis am liebsten gar nie.

