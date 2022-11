Inhalt

LGBTQI* im Gefängnissen - Trans Frau im Männergefängnis

Trans Menschen in Haft stellen den Justizvollzug vor eine neue Herausforderung. Soll eine trans Frau in ein Männer- oder in ein Frauengefängnis? Diese Personen sind im Gefängnis gefährdet: Es droht Diskriminierung und Gewalt. Ein aktueller Fall dokumentiert die Suche nach Lösungen.