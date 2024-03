Mehrere Dutzend Personen wegen Brand in Elgg evakuiert

Im Dorfzentrum der Zürcher Gemeinde Elgg sind in der Nacht auf Samstag mehrere Gebäude in Brand geraten.

Mehrere Dutzend Personen wurden laut der Kantonspolizei Zürich evakuiert. Verletzt worden sei niemand.

Nach über zwölf Stunden wurde der Löscheinsatz am Samstagnachmittag beendet.

Der Notruf wegen des Feuers ist um 0:20 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Das Haus an der Obergasse habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand gestanden. Die Flammen griffen laut der Polizei auf mehrere Nachbargebäude über.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr, dass das Feuer weiter um sich greift, wurden mehrere Dutzend Personen aus Nachbargebäuden evakuiert. Via Alertswiss-Meldung habe die Polizei die Bevölkerung zudem auf die Gefahren aufmerksam gemacht.

Schadenssumme noch unklar

Der Brand sei unter dem Einsatz mehrerer Feuerwehrorganisationen unter Kontrolle gebracht worden. Wegen mehrerer Brandorte hätten sich die Löscharbeiten als herausfordernd gestaltet. Ein «paar Dutzend» Anwohnerinnen und Anwohner konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für diejenigen Personen, deren Liegenschaften vom Feuer stark betroffen waren, habe die Gemeinde Notunterkünfte organisiert.

Durch das Feuer sei ein grosser, aktuell noch nicht bezifferbarer Sachschaden an mehreren Gebäuden, die in Brand standen, sowie an Nachbarliegenschaften und parkierten Fahrzeugen entstanden.

1 / 3 Legende: Im Dorfkern von Elgg im Kanton Zürich hat ein Brand mehrere Gebäude beschädigt. SRF/Beat Kälin 2 / 3 Legende: Das Feuer griff von einem Gebäude auf mehrere Nachbargebäude über. SRF/Beat Kälin 3 / 3 Legende: Die ausgerückten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauern laut der Polizei noch an. SRF/Beat Kälin

Neben den fünf bis sechs abgebrannten Häusern wurden weitere Gebäude durch die Hitze oder das Löschwasser beschädigt. Da die stark betroffenen Häuser noch nicht betreten werden konnten, blieb die Brandursache weiter unklar.