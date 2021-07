Wie viele Personen leiden so schwer unter Langzeitfolgen nach einer Covid-Erkrankung, dass sie sich bei der IV melden? Erstmals liegen dazu Zahlen der kantonalen IV-Stellen und des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV vor.

Demnach registrierten die IV-Stellen bis zum Mai 656 Personen mit Covid-Langzeitfolgen. Dabei handelt es sich um Neuanmeldungen und nicht bereits um Renten. Denn wie in allen anderen Fällen prüft die IV zuerst sämtliche Möglichkeiten einer Eingliederung.

BSV: normaler Schwankungsbereich

Die 656 Long-Covid-Fälle von Januar bis Mai machen 3.1 Prozent aller Personen aus, die sich in diesem Zeitraum bei der IV angemeldet haben. Laut BSV-Vizedirektor Stefan Ritler verzeichnete die IV in den letzten fünf Jahren im Schnitt zwei Prozent mehr Neuanmeldungen. Immer wieder gebe es aber auch Jahre mit stärkerem Zuwachs: «Mit drei Prozent bewegen wir uns quasi in einem Wachstum, das die IV auch in anderen Jahren kennt.»

Dass sich die Pandemie nun auch in der IV bemerkbar mache, erstaune nicht, sagt Michael Schlunegger von Altea, einem Netzwerk, bei dem sich Long-Covid-Betroffene und Fachpersonen austauschen.

Studien: Zehntausende Long-Covid-Fälle möglich

Einige Patientinnen und Patienten litten unter schweren Langzeitfolgen, so Schlunegger: «Wir wussten von Anfang aus Schilderungen von Betroffenen, dass es einfach Personen gibt, die ihren Alltag nicht meistern können.» Entsprechend sei klar, dass diese Personen früher oder später bei der IV landeten.

Wir wussten von Anfang aus Schilderungen von Betroffenen, dass es Personen gibt, die ihren Alltag nicht meistern können.»

Die weitere Entwicklung sei schwierig zu beurteilen, weil es zu Long Covid noch keine gesicherten Zahlen gebe, sagt Schlunegger: «Nach Schätzungen aus Studien könnten es in der Schweiz mehrere Zehntausend Long-Covid-Betroffene werden. Da sind die bisherigen 656 Neuanmeldungen noch eher wenig.»

Hoffen auf Therapiemöglichkeiten

Zurückhaltend mit Prognosen ist BSV-Vizedirektor Ritler. Er baue aber auch auf die medizinische Behandlung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten: «Wenn das behandelbar ist und die Arbeitsfähigkeit nach wie vor gegeben ist, gibt es an sich keine guten Gründe, weshalb sich die IV in diesem Bereich weiter engagieren sollte.»

Das BSV rechnet aber mit weiteren IV-Anmeldungen von Long-Covid-Betroffenen: «Wir werden – comme il faut – die beruflichen und medizinischen Abklärungen machen und prüfen, wie wir diese Personen unterstützen können.» Man gehe davon aus, dass die IV-Stellen den Mehraufwand mit den bestehenden Ressourcen bewältigen könnten.

Wir werden die beruflichen und medizinischen Abklärungen machen und prüfen, wie wir diese Personen unterstützen können.

Wie teuer Corona für die IV wird, fragt sich auch GLP-Nationalrätin Melanie Mettler. Sie ist Geschäftsleiterin einer Organisation, die Arbeitgeber bei der beruflichen Eingliederung berät. In der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit setzte sie sich für eine Erfassung der IV-Fälle mit Long Covid ein.

Angesichts der nun vorliegenden Neuanmeldungen sagt Mettler: «Wenn das die Spitze der Kurve ist, müssen wir uns für die IV keine Sorgen machen. Sollte sich aber durch Covid eine deutlich grössere Belastung der IV ergeben, wird man auch politisch aktiv werden müssen.» Also dafür sorgen, dass die IV mehr Geld erhält.

Wenn das die Spitze der Kurve ist, müssen wir uns für die IV keine Sorgen machen.

Gefestigtere Erkenntnisse kündigt das BSV auf Ende Jahr an. Wie stark Long Covid bei der IV ins Gewicht fällt, wird sich also erst noch zeigen. Fest steht aber, dass Corona erste Spuren in dieser Sozialversicherung hinterlässt.