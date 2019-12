Inhalt

Los-Entscheid in der Waadt - Wenn Klimaaktivistin «Juliette» für den Regierungsrat kandidiert

In der Waadt wollen jugendliche Klimastreikende in den Regierungsrat, als Nachfolge für die FDP-Regierungsrätin Jacqueline de Quattro, die in den Nationalrat gewählt wurde. Die Kandidatur der Jugendlichen soll eine kollektive sein. Ein Name musste trotzdem her – dieser wurde per Los ermittelt.