Die Vorgaben des Geldspielgesetzes für Lotto-Matches und Tombolas geben nicht nur im Kanton Solothurn zu reden. Auch der Kanton Bern hat die Vereine darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Vorgaben strikter umgesetzt werden müssen. Und auch hier gibt es Unmut und Vereine machen sich Sorgen. In der «Berner Zeitung» äusserten sich kürzlich zwei Vereine, die quasi professionell Lotto-Abende für andere Vereine organisieren. An diesen Veranstaltungen werde jeweils fast nur um Gutscheine gespielt, weshalb sie künftig nicht so einfach bewilligt werden könnten, kritisierten die Vereine. Wenn der Kanton keine Ausnahmen zulasse oder man keine andere Lösung finden könne, dann seien die Lotto-Abende stark gefährdet. Einer der Vereine prüft nun, ob er künftig eine Bewilligung beantragen und die damit verbundenen Auflagen erfüllen will.

Auch im Kanton Bern wurde laut Berner Zeitung bereits die Politik aktiv. Verschiedene Politikerinnen und Politiker fordern den Kanton auf, die Einschränkungen für Lotto-Vereine anzupassen.