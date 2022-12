Legende: Der Mann versuchte mehrmals neue Opfer anzuheuern. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Anklage warf dem Mann vor, er habe zu einem späteren Zeitpunkt wieder versucht, Mädchen für seine Zwecke zu missbrauchen. In einem Fall gelang es dem Mann erneut, eine junge Frau in die Prostitution zu zwingen. Allerdings nur für eine kurze Zeit. In einem zweiten Fall blieb es laut Anklageschrift beim Versuch.

Dabei habe der Mann gegenüber einem seiner neuen Opfer sogar damit geprahlt, dass er mit einem Mädchen sehr viel Geld verdient habe. Laut Anklageschrift sprach der Angeklagte selbst von einer Million Franken, die er damit verdient habe.