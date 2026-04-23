Die Lufthansa-Gruppe schafft beim billigsten Tarif das kostenfreie Handgepäck auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ab.

Der neue günstige Tarif «Economy Basic» richte sich an Passagiere, die nur mit leichtem Gepäck wie Laptop oder Rucksack reisen.

Zu der Lufthansa-Gruppe gehört auch die Schweizer Luftgesellschaft Swiss.

Mehrere Airlines der Lufthansa-Gruppe, darunter die Swiss, führen einen neuen Einstiegstarif ein. Dieser gilt auf den Kurz- und Mittelstrecken für Passagiere, die nur mit einem persönlichen Gegenstand wie einer Laptoptasche oder einem kleinen Rucksack reisen.

Dieser neue, «Economy Basic» genannte Einstiegstarif ergänze das bestehende Angebot, teilte die Lufthansa-Gruppe in einem Communiqué mit. «Unsere bisherigen Tarife bleiben bestehen», sagte ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der persönliche Gegenstand darf höchstens 40 mal 30 mal 15 Zentimeter gross sein.

Bisheriger Tarif «Economy Light» bleibt

Die bisher tiefste Tarifklasse «Economy Light», bei der man neben einem persönlichen Gegenstand auch ein Handgepäck in der Grösse von maximal 55 mal 40 mal 23 Zentimetern an Bord nehmen darf, bleibt erhalten. Und sie wird neu um eine Umbuchungsoption erweitert. Damit könnten die Kunden künftig ihren Flug gegen eine Gebühr umbuchen, was bislang nicht möglich gewesen sei, sagte der Swiss-Sprecher.

Legende: Die Airline Swiss gehört zur deutschen Lufthansa Gruppe. Keystone/Gaetan Bally

«Es handelt sich hier um einen Ausbau unseres Angebots. Wer ohne Handgepäck fliegen und von einem entsprechenden Preis profitieren möchte, hat künftig auch bei uns diese Wahlmöglichkeit. Bei allen anderen bestehenden Tarifen ist mindestens ein Handgepäck nach wie vor inbegriffen», sagte der Swiss-Sprecher.

Für Reisen ab dem 19. Mai

Der neue Einstiegstarif «Economy Basic» werde ab dem 28. April für Reisen ab dem 19. Mai eingeführt, schrieb die Lufthansa. Er sei bei den Airlines der Lufthansa-Gruppe – Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines und Air Dolomiti – buchbar. Insgesamt stünden den Reisenden künftig vier unterschiedliche Tarifoptionen in der Economyclass sowie drei in der Businessclass zur Verfügung.

Der neue Tarif gilt ausschliesslich für Europaflüge. Er ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tarif «Economy Basic» auf der Langstrecke. Dieser trägt zwar den gleichen Namen, umfasst jedoch ein anderes Angebot.