Bucherer hatte das Luzerner Familienunternehmen in dritter Generation geführt. Er übernahm 1977 die Geschäfte von seinem Vater und fuhr einen Expansionskurs, zunächst in Österreich und Deutschland.

In Paris eröffnete er das weltweit grösste Uhren- und Schmuckgeschäft, er tätigte Übernahmen in Grossbritannien und in den USA und fasste etwa in New York Fuss. Auch stieg er in den Handel mit gebrauchten Luxusuhren ein. Heute hat Bucherer weltweit mehr als hundert Schmuckfachgeschäfte und zählt nach eigenen Angaben 2400 Mitarbeitende.