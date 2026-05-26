Zwischen der Partynacht nach dem Cupsieg und dem Machtkampf liegen nur wenige Stunden. Eine grün-weisse Zerreissprobe.

Was ist passiert? FCSG-Präsident Matthias Hüppi tönte nach dem Cupsieg im SRF-Interview vage Machtkämpfe an. Dann bestätigte Stefan Kölliker, ein St. Galler alt Regierungsrat, gegenüber SRF, dass er neuer Präsident werden soll und vier aktuelle Verwaltungsratsmitglieder per Ende Juni zurücktreten. Diese sollen durch den Aktionären nahe stehende Mitglieder ersetzt werden. Die Ära Hüppi beim FC St. Gallen scheint am Ende.

Warum ein Führungswechsel nach einem Erfolg? Seit 2018 ist Matthias Hüppi Präsident des Verwaltungsrats. Dort galt unter seiner Ägide stets, dass die Grossaktionäre vom Verwaltungsratsgremium getrennt funktionieren sollen. Seit der letzten Generalversammlung im Herbst war dies nicht mehr der Fall: Patrick Thoma, der 15.01 Prozent der Aktien hält, wurde in den Verwaltungsrat gewählt. Allgemein drängte die Aktionärsgruppe auf mehr Mitbestimmung.

Grossaktionäre beim FC St. Gallen Box aufklappen Box zuklappen Der FCSG ist in zwei Aktiengesellschaften unterteilt. Die FC St. Gallen Event AG hält 49.6 Prozent an der FC St. Gallen AG. Innerhalb der FC St. Gallen Event AG sind die Aktien so verteilt: Philipp und Remo Bienz (21.76 Prozent), Immobilienunternehmer

Jérôme und Patric Müller (15.01 Prozent), Immobilienunternehmer

Roland Gutjahr (15.01 Prozent), Unternehmer im Metallbau

Patrick Thoma (15.01 Prozent), Immobilienunternehmer

Rolf Schubiger (13.51 Prozent), Unternehmer im Küchenbau

Ernst Eisenhut (7.69 Prozent), Bauunternehmer

Martin Jäger (6.00 Prozent)

Brauerei Schützengarten AG (6.00 Prozent)

Wieso drängen die Grossaktionäre in den Club? Es geht um Macht. Offiziell wollen die Grossaktionäre rund um Patrick Thoma eine «Vorwärtsstrategie» fahren, Geld investieren und den «Club an der Spitze des Schweizer Fussballs etablieren». Das Aktionariat ging laut Aussage von Stefan Kölliker auf eben diesen zu, ob er sich ein Präsidium vorstellen könne. Ja, kann er. «Irgendwann wird die Ablösung kommen. Ich kann dem FCSG viel Gutes tun», sagt der ehemalige SVP-Politiker.

Was sagen die Protagonisten darüber hinaus? Er sehe dies nicht als Putsch, so Kölliker. «Wenn vier Verwaltungsräte zurücktreten, ist das Aktionariat gezwungen, einen neuen Verwaltungsrat bereitzustellen.» Warum die vier Bisherigen ihren Rücktritt eingereicht haben, ist allerdings nicht abschliessend geklärt. Noch-Verwaltungsrat Benedikt Würth sagt gegenüber dem «St. Galler Tagblatt», dass er so etwasnoch nie erlebt habe. Besonders pikant: Er und Patrick Gründler seien im VR nicht mehr erwünscht. Die Gründe dafür kenne er nicht.

Der Noch-Verwaltungsrat des FC St. Gallen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Endet die Ära von Matthias Hüppi beim FC St. Gallen mit einem Machtkampf gegen das Grossaktionariat? Keystone/Gian Ehrenzeller Matthias Hüppi (Präsident)

Peter Germann (Unternehmensführung)

Patrick Gründler (Recht)

Christoph Hammer (Finanzen)

Benedikt Würth (Politik)

Patrick Thoma (Grossaktionariat)

Wie reagiert Matthias Hüppi? Bislang hat er sich nicht zu Wort gemeldet. Laut «St. Galler Tagblatt» stellte Hüppi den Grossaktionären Roland Gutjahr (Ernst Fischer AG) und Patrick Thoma (Thoma Immobilien) ein Ultimatum bis Dienstagabend: Entweder sie ziehen sich zurück, oder er trete zurück. Im Hintergrund weibelte Hüppi offenbar auch bei der St. Galler Kantonsregierung.

Weshalb schaltet sich sogar die Regierung ein? Diese liess in einem Statement verlauten, man nehme die Unruhe rund um den Club besorgt zur Kenntnis. Regierungsrätin Bettina Surber, notabene unmittelbare Nachfolgerin Köllikers als St. Galler Bildungsdirektorin, sagt zu SRF: «Dieser Club stiftet einen Zusammenhalt, wir haben keinen einfachen Kanton mit Blick auf die Zusammengehörigkeit.» Matthias Hüppi habe einen grossen Verdienst daran, was dieser Club für den Kanton erreicht habe.

Legende: Noch am Pfingstsonntag feierten der FC St. Gallen und Matthias Hüppi den Cupsieg mit Zehntausenden Fans auf dem St. Galler Marktplatz. Keystone/Gian Ehrenzeller

Wie sieht die Situation bei den Fans aus? Der Espenblock stellt sich klar hinter Hüppi und die vier bisherigen Verwaltungsräte, bis auf Patrick Thoma. Schon nach dem Cupsieg entrollten die Fans ein Spruchband, auf dem sie sich bedankten – ohne Patrick Thoma zu erwähnen. Die bestehende Stabilität solle nicht gefährdet werden, der FCSG sei immer grösser als Einzelpersonen und Machtinteressen. Aktuell läuft eine Online-Petition, die sich gegen eine Machtübernahme wehrt – innert Kürze unterschrieben Tausende. Zusätzlich wird dazu aufgerufen, die Saisonkarte nicht zu verlängern, sollte Matthias Hüppi tatsächlich zurücktreten.