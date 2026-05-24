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Nach 57 Jahren Durststrecke Zehntausende feiern in St. Gallen den Cupsieg des FCSG

24.05.2026, 21:54

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  • Zum erst zweiten Mal nach 1969 hat der FC St. Gallen den Cup-Final gewonnen – mit 3:0 gegen Lausanne-Ouchy.
  • Der insgesamt erst vierte grosse Titel in der langen Geschichte des ältesten Fussballclubs der Schweiz ist eine Erlösung für eine ganze Region.
  • In der St. Galler Innenstadt hatten sich bereits am späten Nachmittag rund 20'000 Menschen versammelt, um den Titel zu feiern.

Die St. Galler Stadtpolizei rechnet, dass sich mit dem Eintreffen der Mannschaft bis zu 60'000 Menschen versammeln werden. Die Mannschaft wird gegen 22 Uhr auf dem Marktplatz erwartet, um mit ihren Fans zu feiern.

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  • Bild 1 von 2. Nach dem Schlusspfiff brach beim Public Viewing in der St. Galler Innenstadt ausgelassener Jubel aus. Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.
    Grosse Menschenmenge auf belebter Strasse bei einem Stadtfest.
  • Bild 2 von 2. Kein Halten mehr bei den Fans des FCSG: Der zweite Cupsieg in der Vereinsgeschichte wird ausgelassen gefeiert. Bildquelle: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller.
    Menschenmenge in Grün feiert auf der Strasse.
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Auf dem Marktplatz in der St. Galler Innenstadt herrschte bereits den ganzen Nachmittag über ausgelassene Stimmung. Nach der leidvollen Cup-Geschichte der Vergangenheit mit verpassten Titeln in den Jahren 2021 und 2022 kochten die Emotionen in St. Gallen besonders hoch.

Tagesschau, 24.05.26, 19:30 Uhr ; 

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