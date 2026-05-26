Wenige Tage nach dem Cupsieg soll es beim FC St. Gallen zu einem Führungswechsel auf höchster Stufe kommen. Das beschäftigt sogar die Regierung.

Bereits im Interview nach dem Cupsieg hatte Präsident Matthias Hüppi angedeutet, dass nicht alles im Reinen ist. «Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase in der Geschichte nicht alle geschlossen hinter dem Klub stehen», sagte der 68-Jährige. Nur wenige Tage nach dem grössten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte – und der Krönung der Ära Hüppi – soll es in der Klubführung nun zu einem grösseren Umsturz kommen.

Neuer Verwaltungsrat mit Marwin Hitz

Die bisherigen Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth werden per 30. Juni ausserordentlich aus dem VR ausscheiden. Dies bestätigte Stefan Kölliker gegenüber Radio SRF.

Gemeinsam mit dem ehemaligen SVP-Regierungsrat Kölliker werden demnach der frühere Nati-Goalie Marwin Hitz, Urs Baumer und Martina Wüthrich neu Einsitz im Verwaltungsrat haben. Patrick Thoma, der erst im Herbst in den Verwaltungsrat gewählt worden war, soll weiterhin Teil davon sein.

Dem Vernehmen nach wollte Hüppi mit den alten Mitgliedern weitermachen und ist mit der neuen Zusammensetzung nicht einverstanden. Auf ein Angebot zur Weiterführung des Präsidentenamtes sei er nicht eingegangen. Sein Posten soll von Kölliker übernommen werden. Der 55-Jährige bestätigte auch seine Präsidenten-Absichten gegenüber SRF.

Die Regierung ist der Auffassung, dass eine erzwungene Ablösung des Verwaltungsrats [...] das verbindende Moment des Cupsiegs in Frage stellt.

Regierungsrat mahnt, Fans stellen sich hinter Hüppi

Der St. Galler Regierungsrat schaltete sich am Dienstagmorgen schliesslich auch noch ein. In einer Mitteilung hiess es nach Worten der Gratulation: «Die Regierung ist der Auffassung, dass eine erzwungene Ablösung des Verwaltungsrats zum jetzigen Zeitpunkt – unmittelbar nach dem grössten sportlichen Erfolg seit Jahrzehnten – das verbindende Moment des Cupsiegs in Frage stellt. Sie birgt das Risiko, das über Jahre aufgebaute Vertrauen in die Clubführung zu erschüttern, den Rückhalt bei Fans, Bevölkerung und Sponsoren zu gefährden und das Ansehen sowohl des Clubs nach innen und aussen zu beschädigen.»

Die Fans des FC St. Gallen haben von den Unruhen mitbekommen und stärkten ihren aktuellen Präsidenten sowie den Verwaltungsrat. «Wir stellen uns klar hinter einen unabhängigen, stabilen und verantwortungsvollen Verwaltungsrat, der den Verein in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat», schrieb eine Fan-Gemeinschaft auf der Website einefueralli.ch.

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