Die neuen Könige: Wie Musk & Co den Staat an die Wand fahren

Macht, Gier und Skrupellosigkeit – es ist ein düsteres Bild, das Sönke Iwersen von Elon Musk zeichnet. Der Journalist hat das grösste Datenleak bei Tesla minuziös aufgearbeitet.

Tesla Files: grösstes Datenleak Box aufklappen Box zuklappen Auf 246 Seiten werten die beiden Journalisten des deutschen «Handelsblatt», Sönke Iwersen und Michael Verfürden, das grösste Datenleak Teslas aus und stossen dabei auf allerlei Spannendes. Wie etwa die Sozialversicherungsnummern aller Mitarbeiter, auch jene von Elon Musk, oder die Rechnungen für seine Bodyguards. Unter den Daten waren aber auch Tausende von Beschwerden zum Tesla-Autopiloten. Leute berichteten davon, dass das Fahrzeug von selbst schneller wurde oder anhielt. Sie sprechen mit Hinterbliebenen, welche keine Informationen von Tesla erhalten und schreiben über den Drogenkonsum des Chefs.

Die Dokumente zeigen den herrischen Führungsstil von Musk und Tausende Beschwerden von wütenden Tesla-Kunden: «Leute schreiben, dass ihr Autopilot sie fast umgebracht habe, weil er auf der Autobahn voll bremste.» Weil Musk sich den Untersuchungen gegen seine Firma nicht stellen wolle, räume er bei den Behörden auf und schmeisse die Leute raus, die gegen ihn ermitteln, so Iwersen. Musk habe sich einen Präsidenten gekauft und sich an die Spitze der Behörde Doge setzen lassen, «um die Regeln zu ändern, an die er sich nicht halten will».

Steht Musk für eine neue Ära, in der die eigentliche Macht nicht mehr nur bei gewählten Politikern, sondern bei Tech-Titanen liegt?

Legende: Tech-Milliardäre wie Musk inszenieren sich als Weltverbesserer und beeinflussen die Meinungsbildung mit ihren Technologien. AP Photo/Jeffrey Phelps

Durch den Kauf der Plattform X habe sich Musk zum «Chief-Amplifier», zum Verstärker des globalen Autoritarismus gemacht, sagt Soziologe Nachtwey: «Musk behauptet, ein Befürworter der Meinungsfreiheit zu sein, aber in der Türkei werden Oppositionelle auf X zum Schweigen gebracht. Andererseits hat er Rechtsextreme unterstützt, indem er ihre Beiträge teilte. Mit seinen vielen Followern verschaffte er ihnen so grosse Reichweite.» Meta-Chef Mark Zuckerberg streicht auf seinen Plattformen die Faktenchecks und Amazon-Chef Jeff Bezos schränkt die Meinungsvielfalt bei der «Washington Post» ein.

Das Mindset des Silicon Valley

Was die Tech-Milliardäre antreibe, sei der Gedanke, dass man gesellschaftliche Probleme wie Mobilität und Lebenserwartung mit Technik lösen könne, so Nachtwey weiter: «Musk betrachtet seine Marsmission als Weg zur Gesellschaftsverbesserung. Viele im Silicon Valley teilen solche Denkweisen.» So vertrete der Chefingenieur bei Google die Idee der Singularität. Diese beschreibt eine Zukunft, in der fortgeschrittene KIs die Gesellschaft autonom steuern, womit traditionelle Demokratie überflüssig würde.

Eine andere Denkschule ist der Longtermism. Danach sollen wir Entscheidungen treffen, die das langfristige Überleben der Menschheit maximieren. Prominente Anhänger sind Bezos und Musk.

Das waren die Köpfe der Sendung Box aufklappen Box zuklappen Seit Trumps Wahl stehen die Tech-Milliardäre in der ersten Reihe. Tesla-Chef Elon Musk baut den Staat um. Was geschieht mit der Demokratie, wenn Tech-Milliardäre die politische Bühne betreten? Wie ist das Mindset der Tech-Oligarchen? Im «Club» diskutierte der Autor des neuen Buches «Die Tesla-Files». Mit Barbara Lüthi diskutierten: Sönke Iwersen, Leiter Investigative Recherche beim «Handelsblatt» und Co-Autor «Die Tesla Files»

Rahul Sahgal, CEO Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer

Peter Hossli, Leiter «Ringier Journalistenschule» und USA-Reporter «Ringier»

Oliver Nachtwey, Professor für Sozialstrukturanalyse an die Universität Basel. Er forscht zum Mindset des Silicon Valley.

Adrienne Fichter, Tech-Journalistin «Republik»

Erklärt am Tesla-Autopiloten bedeutet das: «Als Menschen haben wir noch etwa eine Million Jahre auf der Erde vor uns.» Laut der Weltgesundheitsbehörde gibt es pro Jahr über eine Million Verkehrstote. «Musk sagt nun, er könne langfristig 90 Prozent dieser Todesfälle mit seinem Autopiloten verhindern. Was sind da ein paar Tausend Tote im Jetzt, wenn wir in Zukunft Millionen Leben retten?», so Iwersen.

Mit der Hilfe von Donald Trump

Das Silicon Valley wählt traditionell demokratisch. Doch wegen strengeren Regulierungen wenden sich die Tech-Unternehmer ab. «Es gab diesen Deal: Die Leute im Silicon Valley entwickeln grossartige Technologie und dafür lässt die Politik sie möglichst frei machen. Doch unter Obama und später Biden begann dieser Deal zu erodieren», sagt Peter Hossli, US-Reporter bei «Ringier».

Dann kam Trump: «Er lud die Tech-Unternehmer ein, und sie merkten: Trump will, was wir wollen – dass wir Produkte schaffen, die gut für die Welt sind.»

Trump und die Tech-Giganten als Verfechter einer besseren Welt? Das sahen nicht alle Teilnehmenden in der Runde gleich.