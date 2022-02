Nach Leichenfund in Bern: Polizei nimmt eine Person fest

Nach dem Fund eines leblosen Mädchens bei Niederwangen hat die Kantonspolizei Bern eine Person festgenommen.

Zudem sei ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Leiche des achtjährigen Mädchens war am Dienstagabend im Könizbergwald aufgefunden worden.

00:55 Video Archiv: Mädchen im Könizbergwald tot aufgefunden Aus Schweiz aktuell vom 02.02.2022. abspielen

Die festgenommene Person kommt aus dem Umfeld des Kindes. Wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland weiter bekannt gibt, wird nun abgeklärt, ob und inwiefern die angehaltene Person im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens eine Rolle spielt.

Entsprechend liefen weiterhin umfangreiche Ermittlungen. Dazu gehörten beispielsweise Arbeiten im Bereich der Spurenauswertung. Auch diverse Befragungen und Untersuchungen zur genauen Todesursache seien weiterhin im Gang. Erste rechtsmedizinische Untersuchungen seien bereits getätigt, so die Polizei.

Grosseinsatz der Polizei

Die Leiche der Achtjährigen aus dem Kanton Bern war am Dienstagabend in der Nähe der neuen Siedlung «Papillon» bei Niederwangen aufgefunden worden. Bereits in den Abend- und Nachtstunden des Dienstags standen zahlreiche Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um nach Spuren zu suchen.

Am Mittwoch setzte die Polizei die Ermittlungen im grossräumig abgesperrten Waldstück fort. Das Care-Team des Kantons Bern betreute in der Schule von Niederwangen Klassenkameradinnen und -kameraden des verstorbenen Mädchens.

Legende: In Gedenken an das verstorbene Mädchen legten am Mittwoch und Donnerstag Personen aus Niederwangen im Papillon-Quartier Kerzen, Blumen und Plüschtiere nieder. Keystone

Der Könizer Bildungsvorsteher Hans-Peter Kohler sprach in den Medien von einer «grossen Tragödie». Bevölkerung und Gemeinderat von Köniz – einer über 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde südwestlich von Bern – seien sehr bestürzt. In Gedenken an das verstorbene Mädchen legten Menschen im Papillon-Quartier Kerzen, Blumen und Plüschtiere nieder.